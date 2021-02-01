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Dünya

BM Güvenlik Konseyi Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak.

Betül Yürük   | 01.02.2021
BM Güvenlik Konseyi Myanmar'daki askeri darbeyi görüşmek üzere yarın acil toplanacak

Birleşmiş Milletler

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, yarın yerel saat ile 10.00'da Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını görüşecek.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirmişti.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.


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