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Dünya

BM Genel Sekreteri'nden "tahıl girişimini hızlandırma ve uzatma" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde operasyonların hızlandırılması ve bu "hayati" girişimin süresinin uzatılması için çağrıda bulunduğu bildirildi.

Şerife Çetin  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
BM Genel Sekreteri'nden "tahıl girişimini hızlandırma ve uzatma" çağrısı

New York

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in denetlemelerdeki yavaşlama ve Yuzhny/Pivdennyi Limanı'nın saf dışı bırakılmasından üzüntü duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu durumun, gemilerin hareketliliğinde azalmaya ve küresel pazarlarda gıda tedarikinde düşüşe yol açtığına dikkati çekildi.

Gıda ihracatlarının Ekim 2022'de 4,2 milyon tondan mayısta 1,3 milyon tona gerileyerek girişimin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, taraflara operasyonları hızlandırma ve bu hayati girişimin süresini uzatmaları için gerekli tüm çabayı sarf etmeleri çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, BM'nin tahıl girişimi ve Rusya ile BM arasında imzalanan mutabakat zaptına bağlılığının tam olduğu vurgulanarak, özellikle Ukrayna ve Rusya'da hasat zamanının başladığı bu dönemde girişimin önemli olduğuna işaret edildi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

18 Temmuz'da süresi dolacak anlaşmaya ilgili Rus yetkililer, bunun uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.

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