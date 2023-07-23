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Dünya

BM Genel Sekreteri, Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Tuğçenur Akgün  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
BM Genel Sekreteri, Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Genel Sekreter, Rusya'nın bugün Odessa'ya düzenlediği, sivil ölümlere yol açan ve UNESCO tarafından korunan Transfigürasyon (Başkalaşım) Katedrali'ne ve bir dünya mirası alanı olan Odessa Tarihi Merkezi'ndeki diğer binalara zarar veren füze saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Saldırının, kültürel varlıkların korunmasıyla ilgili 1954 tarihli Lahey Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu kaydeden Dujarric, Guterres'in, "savaşın, Ukrayna kültür ve mirasına giderek daha fazla tehdit oluşturmasından" endişe duyduğunu bildirdi.

Dujarric, 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 116'sı dini mekan olmak üzere 270 kültürel mekanın hasar gördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Genel Sekreter, Rusya'yı, geniş çapta onaylanan uluslararası normatif vasıtalarla korunan kültürel varlıklara yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırıyor. Genel Sekreter, ayrıca sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıların derhal durdurulması yönünde çağrıda bulunmaya devam ediyor."

Ukrayna, Rusya'nın Odessa'ya yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Rusya ise Odessa şehri yakınlarında insansız su aracı üretimi ve bu araçlarla terör eylemi hazırlığı yapılan tesislerin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu açıklamıştı.

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