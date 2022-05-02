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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Genel Sekreteri: Rusya-Ukrayna savaşı gıda, enerji ve ekonomik krizi derinleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşının Afrika ve dünyadaki gıda, enerji ve ekonomik krizi derinleştirdiğini söyledi.

Fatma Esma Arslan   | 02.05.2022
BM Genel Sekreteri: Rusya-Ukrayna savaşı gıda, enerji ve ekonomik krizi derinleştirdi

Dakar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Senegal Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Guterres, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin tüm dünyanın yanı sıra Afrika'da da net şekilde hissedildiğini belirterek, gıda ve enerji kriziyle mücadele için tüm gereksiz ihracat kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri, gıda krizinin, Ukrayna'nın yanı sıra Rusya ve Belarus'taki buğday üretiminin yeniden dünya pazarına dahil edilmesiyle çözülebileceğini vurguladı.

Enerji krizine ilişkin de konuşan Guterres, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesinin önemine değindi.

Guterres, "Rusya-Ukrayna savaşı, dünyada ve Afrika'da gıda, enerji ve ekonomik krizi daha da derinleştirdi." ifadesini kullanarak, uluslararası finans kuruluşlarının gelişmekte olan ülkeler için acilen borç düzenleme mekanizmalarını devreye sokmaları gerektiğine dikkati çekti.

Darbe yapılan ülkelerle diyaloğun geliştirilmesi çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Batı Afrika'da son dönemde artan askeri darbelerle ilgili de konuştu.

Uluslararası toplumun Gine, Burkina Faso ve Mali ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğine dikkati çeken Guterres, "Anayasal düzene dönüşün hızlandırılması için üç ülke makamlarıyla diyaloğun sürdürülmesinin önemi üzerinde mutabık kaldık." dedi.

Basın toplantısından önce Guterres, Dakar'a 30 kilometre mesafedeki Diamniadio kentinde yapımı devam eden BM'nin Batı Afrika Bölge Ofisi ve yine inşası devam eden Pasteur Enstitüsünün aşı üretim fabrikasını gezdi.

Guterres, "Ramazan dayanışması" başlıklı mini Afrika turunda Senegal'in ardından Nijer ve Nijerya'yı ziyaret edecek.

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