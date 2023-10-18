Dolar
28.01
Euro
29.51
Altın
1,950.65
ETH/USDT
1,572.30
BTC/USDT
28,243.00
BIST 100
7,881.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile görüşmelerinin ardından Tel Aviv’deki otelden çıkış yapacak
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanların çektiği korkunç acının azaltılması için "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı yaptı.

Şerife Çetin  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı

New York

Pekin'e ziyarette bulunan Guterres, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Guterres, tüm bölgenin kaderi ve insanların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Genel Sekreter, "Orta Doğu'da insanların çektiği korkunç acının azaltılması için acil insani ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihat üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı
İstanbul'daki İsrail protestosunda hayatını kaybeden Tüfekçi'nin cenazesi toprağa verildi
Bakan Fidan: Müslüman ülkeler, Filistin halkını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Benzer haberler

ABD, Gazze'ye insani yardım için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti

ABD, Gazze'ye insani yardım için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti

BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Orta Doğu'da acil insani ateşkes" çağrısı

Birleşmiş Milletler, depremin vurduğu Afganistan'a acil yardım çağrısında bulundu

BM'deki Arap Grubu, Güvenlik Konseyini görevini yerine getirmemekle suçladı

BM'deki Arap Grubu, Güvenlik Konseyini görevini yerine getirmemekle suçladı
Rusya ve BAE, Gazze'deki hastane saldırısını görüşmek için BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

Rusya ve BAE, Gazze'deki hastane saldırısını görüşmek için BMGK'yi acil toplantıya çağırdı
BM: Genel Sekreter, beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin raporlardan endişe duyuyor

BM: Genel Sekreter, beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin raporlardan endişe duyuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet