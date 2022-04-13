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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'da ateşkes şu an mümkün görünmüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'da şu an ateşkesin mümkün görünmediğini söyledi.

Betül Yürük   | 13.04.2022
BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'da ateşkes şu an mümkün görünmüyor

New York

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da ateşkesin şu anda mümkün görünmediğini ancak sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için yapılabilecek şeyler olduğunu belirtti. Guterres, Rusya'ya ve Ukrayna'ya güvenli tahliyeler için bir mekanizma oluşturulmasını teklif ettiklerini kaydetti.

Guterres, AA muhabirinin Batı'nın Ukrayna'ya, Çin'in ise Rusya'ya desteği ile dünyanın yeni bir Soğuk Savaş'a mı girdiği ve bu savaşın uluslararası düzeni nasıl şekillendireceği sorusu üzerine "Şu an herkesin muhtaçlara destek için birlik olmasını istiyorum, uluslararası düzeni ise sonra konuşacağız. Şu an dünyanın birçok yerinde çaresiz, yardıma muhtaç insanlar var ve onlar çok taraflılığın geleceğiyle ilgilenmiyor, gıda ve enerji krizinde finansal destek istiyor." ifadesini kullandı.

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