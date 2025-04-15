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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki çatışmalarda en büyük bedeli sivillerin ödediğini söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki çatışmalarda en büyük bedeli sivillerin ödediğini bildirdi.

Nuri Aydın  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki çatışmalarda en büyük bedeli sivillerin ödediğini söyledi

İstanbul

BM Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için küresel eylem çağrısında bulundu.

Guterres'in pazarlara, hastanelere, okullara ve yerinden edilme alanlarına yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıları kınadığı açıklamasında, "Yıkıcı bir savaşın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Sudan, en büyük bedeli sivillerin ödediği sarsıcı boyutlarda bir krizin içinde kalmaya devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, Dünyanın en büyük yerinden edilme krizi haline gelen Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 12 milyon kişinin evlerini terk ettiği, 3,8 milyon insanın da komşu ülkelere sığındığına işaret edildi.

Yaklaşık 25 milyonu akut açlıkla karşı karşıya olmak üzere 30 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, en az beş yerde kıtlık tespit edildiği ve bunun daha da yayılacağının tahmin edildiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "yardım çalışanlarının da hedef alındığı ve çatışmaların başlamasından bu yana en az 90 kişinin hayatını kaybettiğine" işaret edilirken hesap verebilirlik çağrısı yapıldı.

Çatışmaların sona erdirilmesi için "Dış destek ve silah akışı sona ermelidir." denilen açıklamada, "sivillerin korunmasını sağlamanın tek yolunun bu anlamsız çatışmayı sona erdirmek olduğu” vurgulandı.

"Dünya Sudan halkını unutmamalı" ifadesine yer verilen açıklamada, Guterres'in BM'nin özel temsilcisi Ramtane Lamamra'nın öncülüğündeki barış çabalarını desteklemeye kararlı olduğu aktarıldı.

Sudan'daki çatışmalar 3. yılına giriyor

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 3. yılına giriyor.

BM göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un büyük bir kısmında kontrolü sağlarken HDK, büyük bölümünü elinde bulundurduğu ülkenin batısındaki Darfur'a yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i yaklaşık bir yıldır kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

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