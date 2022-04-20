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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den görüşme istedi.

Betül Yürük   | 20.04.2022
BM Genel Sekreteri Guterres, Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtti.

Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söyledi.

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