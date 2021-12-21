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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Lübnan halkı sayısız zorlukla mücadele ediyor

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, birçok zorlukla mücadele eden Lübnan halkının çektiği acılar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyledi.

İdiris Okuduci   | 21.12.2021
BM Genel Sekreteri Guterres: Lübnan halkı sayısız zorlukla mücadele ediyor

Beyrut

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 19 Aralık'ta başlayan Lübnan temaslarını değerlendirmek için başkent Beyrut'ta kaldığı otelde bir basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'ı bir kez daha ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Guterres, "Ancak bu güzel ülkenin insanlarının çok acı çekmesi beni derinden üzüyor. Lübnan halkı şu anda sayısız zorlukla mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Beyrut'taki temasları kapsamında Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama nedeniyle 200'den fazla insanın öldüğü Beyrut Limanı'nı da ziyaret ettiğini aktaran Guterres, "BM, sizlerin acılarını paylaşıyor. En genç kurbanlar arasında, BM çalışanının 2 çocuğu da vardı. Lübnan halkı ve ölenlerin yakınları, adaleti ve bir yanıt almayı hak ediyor. Bu da ancak tarafsız, şeffaf ve adil bir soruşturmayla gerçekleşebilir." dedi.

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizin etkilerine değinen Guterres, şunları kaydetti:

"Ülkedeki finansal kriz, insani yardıma muhtaç olanların sayısının artmasına sebebiyet veriyor. Dün Trablusşam ve güneyi ziyaret ettim. Ekonomik krizin insanların günlük hayatını nasıl etkilediğini dinleyince çok etkilendim. Halk, siyasi liderlerin onların taleplerini dinlemesini ve ekonominin iyileştirilmesini bekliyor."

Guterres, 2 günlük Lübnan ziyareti kapsamında hükümet yetkililerini "ekonomik reformların hayata geçirilmesi için çalışmaya zorladığını" vurguladı.

Lübnan'da 2022'de yapılması planlanan genel seçimlere de değinen Guterres, "Seçimlerin vaktinde yapılacağına dair siyasi liderden garanti aldım." dedi.

Guterres, Lübnan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yanı sıra 4 Ağustos 2020'deki liman patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşmüştü.

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