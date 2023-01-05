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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs sorununda sonuç odaklı müzakere çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta on yıllardır devam eden ihtilafa ilişkin sonuç odaklı müzakere çağrısında bulundu.

Mehmet Alaca   | 05.01.2023
BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs sorununda sonuç odaklı müzakere çağrısı yaptı

Ankara

AA muhabiri, Guterres'in Kıbrıs adasında Rumlar ile Türkler arasında devam eden ihtilafa ilişkin değerlendirmelerini ihtiva eden son raporuna ulaştı.

Garantör güçler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi Kıbrıs adasında on yıllardır süren ihtilaf için diyalog ve iş birliğini desteklemeye çağıran Guterres, "İki taraf arasında Kıbrıs konusunda somut diyaloğun devam etmemesi ve hakim sosyo-ekonomik ve siyasi iklim göz önüne alındığında, Kıbrıs barış sürecinde ortak zemini yakalama umudu şimdilik belirsizliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki tarafın mevcut pozisyonlarının birbirinden çok uzak olduğu ve tarafların ileriye dönük karşıtlıklarını sürdürdüğünü belirten Guterres, adada kalıcı çözüm için müzakereleri yeniden başlatma yollarını araştıracak BM temsilcisinin atanmasına ilişkin usuller konusunda henüz anlaşmaya varılmadığını kaydetti.

Tüm tarafları gerilimi tırmandıracak tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağıran Guterres, ada ve çevresindeki doğal kaynakların her iki topluma da fayda sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, garantör ülkeleri iki toplum arasındaki diyaloğu ve iş birliğini desteklemeye de çağırarak, "Kıbrıs sorununu nihai çözüme kavuşturmak ve herkese barış ve refah getirmek ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir yol bulmak için sürekli ve ciddi çabalara ihtiyaç var." değerlendirmesine yer verdi.

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