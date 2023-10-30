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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: (İklim krizi) Bu deliliği durdurmalıyız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizinin etkilerinin giderek arttığına işaret ederek "Bu deliliği durdurmalıyız." çağrısı yaptı.

Irmak Akcan  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
BM Genel Sekreteri Guterres: (İklim krizi) Bu deliliği durdurmalıyız

Ankara

Guterres, Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal'ın daveti üzerine Nepal'in Himalaya bölgesini ziyaret etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Guterres, Himalayalar'daki buzulların "rekor seviyede" eridiğine dikkati çekerek "Sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlandırmalıyız. Buzullar eriyor ve bunun geri dönüşü yok. BM'nin iklim planı doğrultusunda ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Guterres, seller ve heyelanların bölgedeki toplumu ciddi şekilde etkilediğini belirterek iklim krizine ilişkin "Bu deliliği durdurmalıyız." dedi.

Everest Dağı'na giden Guterres, bu dağın eteklerinden, iklim değişikliğinin Himalayalar üzerindeki "korkunç etkisine bizzat şahit olduğunu" kaydetti.

Guterres, Nepal Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Nepal ve iklim problemlerinden muzdarip olan diğer ülkelere yapılan desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, 1 Ocak 2017'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez Nepal'i ziyaret etti.


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