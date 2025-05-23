BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki Filistinliler, çatışmanın en acımasız evresini yaşıyor
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin, çatışmanın en acımasız evresini yaşadığını, İsrail'in 80 gün boyunca hayati önem taşıyan yardımları engellediğini söyledi.
New York
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