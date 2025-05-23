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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki Filistinliler, çatışmanın en acımasız evresini yaşıyor

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin, çatışmanın en acımasız evresini yaşadığını, İsrail'in 80 gün boyunca hayati önem taşıyan yardımları engellediğini söyledi.

Mücahit Oktay  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki Filistinliler, çatışmanın en acımasız evresini yaşıyor

New York

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