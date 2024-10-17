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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de kıtlık tehlikesinin kabul edilemez olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani yardım kısıtlamaları ve yüksek düzeyde yerinden edilme nedeniyle "felaket" boyutundaki açlık seviyesi ile kıtlık tehlikesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de kıtlık tehlikesinin kabul edilemez olduğunu söyledi

New York

Guterres, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) son raporunun sonuçlarının "alarm verici" olduğuna işaret eden Guterres, "Gazze'de insani yardım kısıtlamaları ve yüksek düzeyde yerinden edilme nedeniyle açlık seviyesinin 'felaket' boyutunda olması ve kıtlık tehlikesi kabul edilemez." vurgusunda bulundu.

Guterres, acilen sınır kapılarının açılması, bürokratik engellerin kaldırılması ve asayişin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, bu şekilde BM örgütlerinin gerekli hayat kurtarıcı insani yardımı sağlayabileceğini ifade etti.

IPC, son raporunda yaklaşık 345 bin Gazzelinin insani yardım dağıtımı yapılamadığı için "felaket" düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalma riski altında olduğunu bildirmişti.

Raporda, eylül ayında Gazze'ye sağlanan yardım düzeyinin mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği kaydedilmişti.

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