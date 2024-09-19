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Dünya

BM: Genel Sekreter Guterres ve ekibi, Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'daki gelişmeleri Genel Sekreter Antonio Guterres ve ekibinin yakından takip ettiğini belirtti.

Şerife Çetin  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
BM: Genel Sekreter Guterres ve ekibi, Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'in tüm taraflarla irtibatta olduğunu aktaran Dujarric, kendisinin itidal çağrısında bulunduğunu ve diplomatik çabaları desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Guterres ve ekibinin Lübnan ve İsrail'in kuzeyindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Dujarric, tüm taraflara BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamaları çağrısında bulundu.

Dujarric, BM Lübnan Barış Gücü'nün de taraflarla irtibatta olduğunu dile getirdi.

BM raportörleri, Lübnan ve Suriye'de çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasını kınadı

BM raportörleri, Lübnan ve Suriye'de çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Bu saldırılar uluslararası hukukun korkunç bir ihlalidir." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırılar kınandı.

Açıklamada, "Bu tür saldırılar, gerçeği ortaya çıkarmak ve cinayet suçundan hesap sorulmasını sağlamak için acil ve bağımsız bir soruşturma gerektiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Saldırıların kurbanlarıyla dayanışma içerisinde olunduğu aktarılan açıklamada, patlayan çağrı cihazları ve radyoların çoğunlukla Hizbullah mensupları olduğu iddia edilen kişiler arasında dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu tür saldırılar, yaşam hakkını ihlal etmenin yanı sıra öldürme, sivillere saldırma ve ayrım gözetmeyen saldırılar başlatma gibi savaş suçları teşkil edebilir." ifadeleri kullanıldı.

Siviller arasında terör yaymak ve şiddet uygulamanın da bir savaş suçu olduğu uyarısının yapıldığı açıklamada, Lübnan'da artık günlük hayata bir korku ikliminin hakim olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Şiddetin tırmanması tüm bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu barışı ve adaleti yeniden sağlamak için harekete geçmeli." ifadeleri yer aldı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

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