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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Kurulu oylamasında Gazze'de ateşkese karşı çıkan Liberya oyunu değiştirdi

Batı Afrika ülkelerinden Liberya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de acil ateşkes talebi için kullandığı "hayır" oyunu "evet" olarak değiştirdi.

Tufan Aktaş  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
BM Genel Kurulu oylamasında Gazze'de ateşkese karşı çıkan Liberya oyunu değiştirdi

İstanbul

Gazze'deki ateşkese karşı çıkan 10 ülkeden biri olan Liberya'nın Dışişleri Bakanlığı, oyunu, Genel Kurul aracılığıyla değiştirdi ve ateşkese "evet" oyu kullandı.

Enformasyon Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı George Weah'in talimatıyla atılan adımın, liderlerinin her zaman barıştan yana olduğunu gösterdiğini belirtti.

Açıklamada, Liberyalı diplomatların Genel Kurulda kullandığı oyun, Weah'in rızasını yansıtmadığı vurgulandı.

Sadece 10 ülke "hayır" oyu kullandı

Liberya, ateşkese karşı oy kullanan tek Afrika ülkesiydi.

Gazze'de acil ateşkes talebiyle 13 Aralık'ta Genel Kurulda oylanan karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı, 153 ülkenin desteğiyle ezici çoğunlukla kabul edilmişti.

İsrail ve ABD'nin yanı sıra Avusturya, Çekya, Guatemala, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay karar tasarısında karşı çıkan ülkeler olmuştu.

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