Dolar
31.57
Euro
34.29
Altın
2,117.22
ETH/USDT
3,548.10
BTC/USDT
66,874.00
BIST 100
8,907.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, “Memur-Sen Buluşması programında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Genel Kurul Başkanı Francis: Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, "Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici. Yüzlerce insanın gıda yardımı sırasında öldürülmesi ve yaralanması karşısında dehşete düştüm." dedi.

Şerife Çetin  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
BM Genel Kurul Başkanı Francis: Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici

New York

BM Genel Kurulu'nda, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes talep edilen son karar tasarısını vetosunu görüşmek için oturum düzenlendi.

Burada açılış konuşmasını yapan Francis, bugünkü toplantının BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin ortak çalışmaları artırmasının ve ortak sorumluluğa göre hareket etmesinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Francis, "Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici. Yüzlerce insanın gıda yardımı sırasında öldürülmesi ve yaralanması karşısında dehşete düştüm." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırının 7 Ekim 2023'ün ardından ölü sayısının 30 bine ulaştığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çeken Francis, binlerce çocuğun öldürüldüğünü, hayallerinin savaşın dehşetinde buharlaştığını dile getirdi.

"Gazze halkının hayalleri yok oldu, gelecekleri silindi"

Francis, son raporların da Gazze'de bebeklerin açlık ve gıdasızlık nedeniyle öldüğünü ortaya koyduğunu belirterek, "(Gazze halkının) hayalleri yok oldu, gelecekleri silindi." diye konuştu.

Gazze halkının yaklaşık yüzde 85'inin yerinden edildiğini ifade eden Francis, özellikle Refah'a yönelik hava saldırılarının artmasından derin endişe duyduğunun altını çizdi.

Francis, İsrail'in insani yardım kısıtlamalarının hayat kurtarıcı yardım ulaşımını çok büyük ölçüde engellediğine işaret ederek, "Gazze'ye günlük giriş yapan yardım tırlarında ocak ayından şubata yüzde 50 düşüş var." bilgisini paylaştı.

"Bombardımanın sona ermesi gerekiyor"

Öncelikli olarak acilen insani ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Francis, "Bombardımanın sona ermesi gerekiyor." vurgusunu yaptı.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna uymak zorunda olduğunu ifade eden Francis, aynı zamanda insani yardımların tam ve engelsiz bir şekilde ulaşımının sağlanması gerektiğini söyledi.

Francis, tüm esirlerin de koşulsuz olarak ve hemen serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Bu hafta üzücü bir dönüm noktasına ulaştık. Şiddet 150 gündür sürüyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sis etkili oldu
Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası sonucu 3 kişi yaralandı
MİT Başkanı Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti
Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz

Benzer haberler

Refah'a sığınan Gazzeliler, "olmayan" güvenli ve sıcak bir yuva arayışındalar

Refah'a sığınan Gazzeliler, "olmayan" güvenli ve sıcak bir yuva arayışındalar

İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Netanyahu artık devleti yönetmeye yetkin değil

BM Genel Kurul Başkanı Francis: Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici

İsrail'e gelen turist sayısı, 2023’ün son çeyreğinde yüzde 80 azaldı

İsrail'e gelen turist sayısı, 2023’ün son çeyreğinde yüzde 80 azaldı
Euro-Med, İsrail tanklarının Filistinlileri kasten ezerek öldürmesini "soykırımın bir parçası" olarak niteledi

Euro-Med, İsrail tanklarının Filistinlileri kasten ezerek öldürmesini "soykırımın bir parçası" olarak niteledi
Belçika, Gazzelilere havadan ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri gönderdi

Belçika, Gazzelilere havadan ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet