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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de yıkım nedeniyle oluşan 23 milyon ton enkazı kaldırmak yıllar sürecek

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de konut alanları ve diğer mülklere yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 23 milyon ton enkaz oluştuğunu, bunun temizlenmesinin yıllar süreceğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
BM: Gazze'de yıkım nedeniyle oluşan 23 milyon ton enkazı kaldırmak yıllar sürecek

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnsani yardım ortaklarının, Gazze'de konut alanları ve diğer mülklere yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 23 milyon ton enkaz oluştuğunu bildirdiğini aktaran Dujarric, bunun temizlenmesinin yıllar süreceğini ifade etti.

Öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de patlamamış bomba kalıntılarının da risk oluşturduğu, bununla ilgili mayın faaliyetlerinde uzmanların çalışmalar yaptığı belirtildi.

Uzmanların halka da patlayıcı tehditler hakkında bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, bu alanda uzman personelin Gazze'ye konuşlandırılması ve gerekli malzemelerin sağlanması konusunda kısıtlamalar yaşandığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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