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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle her ay tedaviye alınan çocuk sayısı 4 bini geçiyor

BM, Gazze'de 5 yaş altı 346 bin çocuktan 151 bininin yetersiz beslenme için sağlık taramasından geçirildiğini belirterek, temmuzdan bu yana yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alınan çocuk sayısının her ay 4 bini geçtiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
BM: Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle her ay tedaviye alınan çocuk sayısı 4 bini geçiyor Fotoğraf: Hani Alshaer/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bölgedeki insani yardım ortaklarının un dağıtımı yaptığını kaydeden Dujarric, her aileye stoklar yenilendikçe 25 kilogram un vermeye çalıştıklarını belirtti.

Dujarric, Deyir Balah'da 25 kilogram unun fiyatının 280 dolar civarına çıktığına işaret ederek, "Gazze'ye derhal daha fazla gıda yardımı yapılması, derinleşen açlıkla müdahale için kritik öneme sahip." vurgusunda bulundu.

Gazze'de 5 yaş altı 346 bin çocuktan 151 bininin yetersiz beslenme için sağlık taramasından geçirildiğini ifade eden Dujarric, temmuz ayından bu yana yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye alınan çocuk sayısının her ay 4 bini geçtiğini bildirdi.

Dujarric, BM ve ortaklarının çocuklara tamamlayıcı besin ulaştırmaya devam ettiğine dikkati çekerek, tüm engellemelere rağmen 146 bin çocuğa ulaşabildiklerini bildirdi.

UNRWA çalışanlarına ilişkin iddialar

New York Times gazetesinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 24 çalışanın "militan gruplarla" bağlantısı olduğu iddia edilmesine ilişkin ise Dujarric, haberi gördüklerini belirtti.

Dujarric, "İlginç olan şu ki, İsrailli yetkililer söz konusu iddiaları UNRWA ile değil de New York Times'la paylaşmış." değerlendirmesini yaptı.

UNRWA'nın da BM Genel Sekreteri'nin de bu konularda kararlı bir tutum sergilediğini anımsatan Dujarric, kendilerine bir bilgi verilmediğini kaydetti.

Dujarric, basın üzerinden bu tür hamlelerin ise çok etkili olmadığını dile getirdi.

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