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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Filistin Özel Raportörü Albanese: Soykırımdan İsrail'in tüm kurumları sorumlu

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de işlenen soykırımın yalnız İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili olmadığını belirterek "Soykırım işlendiğinde, bu tek bir kişinin eylemi değildir." dedi.

Aşkın Kıyağan  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
BM Filistin Özel Raportörü Albanese: Soykırımdan İsrail'in tüm kurumları sorumlu

Viyana

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de işlenen soykırımın yalnız İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili olmadığını belirterek "Soykırım işlendiğinde, özellikle kendini hukuk devleti ilan etmiş bir ülkede, bu tek bir kişinin eylemi değildir. Diğer bakanlar nerede? Şu anda savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanan Netanyahu veya (eski Savunma Bakanı Yoav) Gallant'ı durdurmak için ne yaptılar? Parlamento neredeydi? Knesset neredeydi? Yargı neredeydi?" ifadelerini kullandı.

Viyana Üniversitesi'nde düzenlenen "İsrail Savaşı: Kolonyal Bir Etnik Temizlik mi?" başlıklı konferansa katılan Albanese, AA muhabirinin, "Gazze'de süren soykırımın sona ermesi için İsrail ya da Netanyahu nasıl durdurulabilir?" sorusunu yanıtladı.

Albanese, Gazze'de süren soykırımın durdurulması için yapılması gerekenin sadece uluslararası hukuka uyulması olduğunu ancak bunu durdurmak için dünyanın başarısız olduğunu söyledi.

Soykırımın durdurulması ve soykırım suçunu işleyenlerin cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Albanese, soykırımdan İsrail'in tüm kurumlarının sorumlu olduğuna dikkati çekti. Albanese, şunları kaydetti:

"Bu sadece Netanyahu ile ilgili değil. Soykırım işlendiğinde, özellikle kendini hukuk devleti ilan etmiş bir ülkede, bu tek bir kişinin eylemi değildir. Diğer bakanlar nerede? Şu anda savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılanan Netanyahu veya (eski Savunma Bakanı Yoav) Gallant'ı durdurmak için ne yaptılar? Parlamento neredeydi? Knesset neredeydi? Yargı neredeydi?"

Albanese, Gazze'deki soykırımın sonlandırılması için uluslararası hukukun yanı sıra eksik olan bir diğer hususun da siyasi irade olduğunu sözlerine ekledi.​​​​​​​

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