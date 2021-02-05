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Dünya

BM: Etiyopya'nın kuzeyindeki insani durum aşırı derece korkutucu

Birlemiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki insani durumun aşırı derece korkutucu olduğunu ve hızla kötüleştiğini bildirdi.

Tufan Aktaş   | 05.02.2021
BM: Etiyopya'nın kuzeyindeki insani durum aşırı derece korkutucu

İstanbul

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) hazırladığı son raporda, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyon yapılan Tigray eyaletinde, bürokratik engeller ve güvensiz ortamdan ötürü birçok bölgeye insani yardımın ulaştırılamadığına dikkat çekildi.

Raporda, savaşın tam etkisinin halen net şekilde görülememesine rağmen sahadaki insani yardım çalışanlarının açlığın arttığı ve acil olarak su ve sağlık malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu aktardığı ifade edildi.

Sivillere yönelik şiddet ve kaçırma, mültecilerin ve yerinden olanların zorla döndürülmesi ve cinsel şiddet gibi suçların görüldüğüne ilişkin bilgilerin gelmeye devam ettiği aktarılan raporda, eyaletin farklı bölgelerine olan erişim kısıtlamasından ötürü bu bilgilerin teyit edilemediği kaydedildi.

Raporda, "Tigray'daki çatışmaların üzerinden 3 ay geçmesine rağmen, bölge genelinde insani durum aşırı derece korkutucu ve hızlıca kötüleşmeye devam ediyor." denildi.

Çatışmalar 3 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti. Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamlandığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Çatışmaların halen sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü ele geçirilmişti.

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