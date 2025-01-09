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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. -VTR- (Fotoğraf)
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Dünya

BM: Esed rejiminin devrilmesinin ardından 125 binden fazla Suriyeli mülteci ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Suriye'de 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 125 binden fazla mültecisine ülkesine geri döndüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
BM: Esed rejiminin devrilmesinin ardından 125 binden fazla Suriyeli mülteci ülkesine döndü

Cenevre

Llosa, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"8 Aralık 2024'te Esed'in devrilmesinden bu yana 125 binden fazla mülteci Suriye'ye geri döndü." ifadelerini kullanan Llosa, Suriyelilerin yıllarca sürgünde kaldıktan sonra ülkelerine umutla döndüğünü bildirdi.

Llosa, Suriye için uluslararası toplumun gündeminde olan "yeniden inşa" ihtiyacıyla ilgili sürecin hayata geçmesinin önemini vurguladı.

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