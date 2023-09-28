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Dünya

BM: Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği dönemde döşediği mayınlarla ilgili, "Bu durum endişe verici" değerlendirmesinde bulundu.

Şerife Çetin  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
BM: Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar endişe verici

New York

Francis, 19-26 Eylül'de New York'ta düzenlenen Genel Kurul görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Genel Kurul'da 189 BM üyesinin söz aldığını aktaran Francis, liderlerin çatışmaların çözülmesi yönünde çağrı yaptığını anımsattı.

Francis, özellikle iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemli gündem maddeleri arasında ön plana çıktığını belirterek, uygulama anlamında ümitli olduğunu söyledi.

Sağlık alanında liderlerin kabul ettiği siyasi bildirilerin de önemine işaret eden Francis, uluslararası toplumun ve BM'nin bu konuya daha fazla odaklanması gerektiğini ifade etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar endişe verici

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği dönemde yaklaşık 1 milyon mayın döşemesini ve mayınların nerede olduğuna ilişkin bilgi paylaşımı yapmamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyla ilgili Francis. "Bu durum endişe verici." yorumunu yaptı.

Francis, uluslararası hukuk uyarınca çatışmalarda bazı silah kategorilerinin kullanılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Tüm çatışan taraflara uluslararası hukuk bağlamında yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıyorum." diye konuştu.

Söz konusu silah kategorilerinin "acı ve zulüm" yarattığını ifade eden Francis, insani etkilerin gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlı, Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı oldu. Ermenistan ve yasa dışı kukla cunta rejimi, Ermenistan'da üretilen mayınları 'gri bölge'nin tüm çevresine yerleştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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