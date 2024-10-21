BM: Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dünya genelinde 735 milyon kişinin açlık çektiğini ve milyonlarca kişinin de kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi.
Cenevre
Türk, X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde yeterince gıda olduğunu ancak bunun israf edildiğini belirtti.
"Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde." ifadesini kullanan Türk, gıda hakkının tesisi için gıdanın bulunabilirliğini, erişilebilirliğini, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini önceleyen bir sisteme geçilmesi gerektiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.