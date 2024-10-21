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Dünya

BM: Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dünya genelinde 735 milyon kişinin açlık çektiğini ve milyonlarca kişinin de kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
BM: Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde

Cenevre

Türk, X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde yeterince gıda olduğunu ancak bunun israf edildiğini belirtti.

"Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde." ifadesini kullanan Türk, gıda hakkının tesisi için gıdanın bulunabilirliğini, erişilebilirliğini, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini önceleyen bir sisteme geçilmesi gerektiğini kaydetti.

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