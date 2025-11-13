Dolar
42.25
Euro
49.32
Altın
4,157.63
ETH/USDT
3,215.80
BTC/USDT
98,642.00
BIST 100
10,628.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Ankara’daki Mürted Hava Üssü’nden Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
logo
Dünya

BM, Batı Şeria'daki bir caminin İsrailliler tarafından kundaklanmasını şiddetle kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.

İslam Doğru  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
BM, Batı Şeria'daki bir caminin İsrailliler tarafından kundaklanmasını şiddetle kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kundaklanmasından "derin bir rahatsızlık duyduklarını" belirten Dujarric, "Genel Sekreter, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye düzenlediği bildirilen saldırıyı şiddetle kınıyor." dedi.

Dujarric, bu tür şiddet eylemlerinin ve dini mekanlara yönelik saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, dini mekanlara her zaman saygı gösterilmesi ve bu mekanların korunması gerektiğinin altını çizdi.

Genel Sekreter'in ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik tüm saldırılarını kınadığını belirten Dujarric, "Bu tür olaylar, gerilimi tırmandıran ve derhal durdurulması gereken, artan aşırılıkçı şiddet örüntüsünün bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

"İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını kınadık ve kınamaya devam edeceğiz." diye konuşan Dujarric, "işgalci güç" olarak İsrail'in, Filistinli sivil halkı korumak ve saldırılardan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor, hırsızlık yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimiz ve dayanışmamız ilelebet sürecek
Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
İçişleri Bakanlığından 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Benzer haberler

BM, Batı Şeria'daki bir caminin İsrailliler tarafından kundaklanmasını şiddetle kınadı

BM, Batı Şeria'daki bir caminin İsrailliler tarafından kundaklanmasını şiddetle kınadı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu öldürdü

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Er-Racub: Binlerce sporcu şehit oldu, hala kayıp sporcularımız var

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ordu koruması altında Filistinlilerin geçim kaynaklarını hedef alıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ordu koruması altında Filistinlilerin geçim kaynaklarını hedef alıyor
Batı Şeria hatırlatıyor: Mesele sadece Gazze değil, mesele Filistin

Batı Şeria hatırlatıyor: Mesele sadece Gazze değil, mesele Filistin
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi işgal ederek "karargaha" çevirdi

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi işgal ederek "karargaha" çevirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet