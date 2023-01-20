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BM Barış Gücü Kıbrıs'taki Taksim Sahası'nın girişine koyduğu bariyerleri kaldırıp dikenli tel çekti

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü görevlileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'yı Rum bölgesinden ayıran sınırın üzerindeki ara bölgede bulunan Taksim Sahası'nın girişine koyduğu bariyerlere kaldırarak yerine dikenli tel çekti.

Mehmet Kemal Firik   | 20.01.2023
BM Barış Gücü Kıbrıs'taki Taksim Sahası'nın girişine koyduğu bariyerleri kaldırıp dikenli tel çekti Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Sabah saatlerinde bölgeye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü görevlileri, sahaya erişimi engelleyen bariyerleri kaldırdı.

Görevliler, daha sonra sahaya KKTC topraklarından ulaşılmasını sağlayan surlardan inen merdivenlerin önünü çelik dikenli tellerle kapatarak bölgeden ayrıldı.

Saha etrafındaki çalışmalar sırasında toplanan bazı vatandaşlar, BM Barış Gücü askerlerine tepki göstererek çocukların futbol sahasına ulaşımının BM tarafından engellendiğini savundu.

Osmanlı Devleti döneminde "Cirit Alanı" veya "Cirit Hisarı" olarak bilinen Taksim Sahası, Çetinkaya TSK Futbol Takımı tarafından 1930'dan itibaren maç ve antrenmanlar için kullanıldı.

Çetinkaya TSK'ya 1958'den itibaren tahsis edilen Taksim Sahası, bu tarihten 2009'a kadar çeşitli gerekçelerle kapatıldı. Kulüp tarafından 2009'dan 2014'e kadar sadece antrenmanlar için faydalanılan saha, 2014 yılında ralli şampiyonası nedeniyle yıkıldı.

Bu ayın başında Türkiye'nin finans ve proje desteğiyle tekrar yapılan saha için bu hafta resmi açılış töreni gerçekleştirilmesi öngörülüyordu.

BM Barış Gücü, KKTC topraklarından ulaşımı engellemek için Taksim Sahası ile surların arasına 17 Ocak'ta bariyerler yerleştirmişti.

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