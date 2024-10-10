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Dünya

BM: Barış güçlerimizin güvenliğine yönelik tehlike giderek artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Lübnan'da gerginliğin arttığına dikkati çekerek, "Barış güçlerimizin güvenliğine yönelik tehlike giderek artıyor." uyarısında bulundu.

Şerife Çetin  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
BM: Barış güçlerimizin güvenliğine yönelik tehlike giderek artıyor Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

New York

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Fransa'nın talebi üzerine Lübnan'daki gelişmeleri ele almak üzere oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Lacroix, İsrail ordusunun 1 Ekim'de başlattığı yoğun bombardıman ve "kara operasyonlarının" sürdüğünü belirterek, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyindeki operasyon alanlarının boşaltıldığını bildirdi.

Lacroix, Hizbullah'ın da Mavi Hat üzerinden ateş etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in "Merkava tankları" ve iş makinalarıyla birçok bölgeye giriş yaptığını bildiren Lacroix, "Barış güçlerimizin güvenliğine yönelik tehlike giderek artıyor." dedi.

Lacroix, UNIFIL personelinin görevini yerine getirmeye devam ettiğini ve risk analizinin sürekli güncellendiğini dile getirdi.

23 Eylül'den bu yana UNIFIL'in operasyonel faaliyetlerini gerçekleştiremediğini ifade eden Lacroix, Hizbullah'ın daha önce BM tesislerine yakın yerlerde askeri mevcudiyeti bulunduğunu, şimdi de İsrail ordusunun bunu yaptığını belirtti.

Lacroix, barış güçlerinin güvenliğinin sahadaki aktörler tarafından sağlanmak zorunda olduğunun altını çizdi.

İsrail ordusunun BM tesisleri yakınlarında askeri mevcudiyet kurmasını protesto ettiklerini kaydeden Lacroix, İsrail ordusunun UNIFIL'in statüsü ve personeli ile tesislerini korumak zorunda olduğunu vurguladı.

Lacroix, UNIFIL'e katkı sağlayan üye ülkelere minnettar olduklarını belirterek, BMGK'nin güçlü desteğinin hiç olmadığı kadar önemli olduğunun altını çizdi.

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