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Dünya

BM Bağımsız İnsan Hakları Uzmanları Japonya'nın denize radyoaktif atık su boşaltma kararından endişe duyuyor

BM Bağımsız İnsan Hakları Uzmanları, Japonya'nın Fukuşima'dan radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu denize boşaltma kararını "oldukça endişe verici" olarak niteledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.04.2021
BM Bağımsız İnsan Hakları Uzmanları Japonya'nın denize radyoaktif atık su boşaltma kararından endişe duyuyor

Tokyo

Birleşmiş Milletler'in (BM) üç bağımsız insan hakları uzmanı Marcos Orellano, Michael Fakhri ve David Boyd, yayımladığı ortak açıklamada, Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki atık suyun salıverilmesi kararını endişe verici bulduklarını bildirdi.

Tokyo hükümetinin, boşaltılacak atık sudaki trityumun insan sağlığına tehdit oluşturmadığı yönündeki tezini sorgulayan uzmanlar, "Soruna yönelik alternatif çözümler varken bu karar hayal kırıklığı" tepkisini verdi.

"Atık suyun deniz ortamına boşaltımı, Japonya ve sınır ötesindeki nüfuslara yönelik insan haklarının tam kapsamlı tasarruflarına büyük ölçüde risk oluşturuyor." ifadelerini kullanan uzmanlar, şunları kaydetti:

"Japonya'ya suyun boşaltılmasının çevresel etki değerlendirmelerini ölçmesi, sınırlar arası çevresel zararları önlemesi, deniz ortamının korunmasını hedefleyen tehlikeli materyallere maruz kalınmasını önleme kapsamlı uluslararası sorumluluklarını hatırlatıyoruz."

Japonya Başbakan Suga Yoşihide hafta içinde, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken işlenmiş atık suyun denize boşaltılacağını açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD "anlayışla karşıladığını", Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise desteklediğini açıklamıştı.

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