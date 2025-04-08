Dolar
38.01
Euro
41.62
Altın
2,981.80
ETH/USDT
1,469.20
BTC/USDT
76,976.00
BIST 100
9,477.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Ateşkes Gözlem Gücü, Suriye'de İsrail'in saldırdığı noktalarda inceleme yaptı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde geçen hafta İsrail güçlerince hedef alınan noktaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
BM Ateşkes Gözlem Gücü, Suriye'de İsrail'in saldırdığı noktalarda inceleme yaptı Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Ankara

UNDOF'a ait 10 araçlık bir konvoy, sabah saatlerinde, Dera'ya bağlı Neva ilçesinin batısındaki Cebiliyye beldesi, Celal Askeri Birliği ve Tel Cumu bölgelerine giriş yaptı.

UNDOF askerleri, İsrail tarafından hedef alınan noktalarda gözlem yaptıktan sonra Golan Tepeleri'ndeki noktalarına çekildi.

İsrail'in 2 Nisan'da Dera'ya düzenlediği saldırılarda 9 sivil ölmüş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Trakya'daki kar yağışı tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
Edirne'deki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 404 bin 680 yolcu geçti

Benzer haberler

BM Ateşkes Gözlem Gücü, Suriye'de İsrail'in saldırdığı noktalarda inceleme yaptı

BM Ateşkes Gözlem Gücü, Suriye'de İsrail'in saldırdığı noktalarda inceleme yaptı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de 1 ayda 15 çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı

Bakan Fidan: Irak'tan beklentimiz, DEAŞ'la nasıl mücadele ettiyse, PKK'yla da aynı mücadelenin verilmesi

Eski Mossad yetkilisi, İsrail'in Suriye'de Türkiye ile çarpışmaktan korktuğunu belirtti

Eski Mossad yetkilisi, İsrail'in Suriye'de Türkiye ile çarpışmaktan korktuğunu belirtti
İsrail saldırılarıyla ABD'yi Suriye'de mi tutmak istiyor?

İsrail saldırılarıyla ABD'yi Suriye'de mi tutmak istiyor?
Suriyeli Hristiyan Bakan Kabavat, ülkenin tüm Suriyelilere ait olduğunu vurguladı

Suriyeli Hristiyan Bakan Kabavat, ülkenin tüm Suriyelilere ait olduğunu vurguladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet