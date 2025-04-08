BM Ateşkes Gözlem Gücü, Suriye'de İsrail'in saldırdığı noktalarda inceleme yaptı
Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde geçen hafta İsrail güçlerince hedef alınan noktaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ankara
UNDOF'a ait 10 araçlık bir konvoy, sabah saatlerinde, Dera'ya bağlı Neva ilçesinin batısındaki Cebiliyye beldesi, Celal Askeri Birliği ve Tel Cumu bölgelerine giriş yaptı.
UNDOF askerleri, İsrail tarafından hedef alınan noktalarda gözlem yaptıktan sonra Golan Tepeleri'ndeki noktalarına çekildi.
İsrail'in 2 Nisan'da Dera'ya düzenlediği saldırılarda 9 sivil ölmüş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.
İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi
İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.
İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.
İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.