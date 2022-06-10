Dolar
17.11
Euro
18.12
Altın
1,840.65
ETH/USDT
1,768.40
BTC/USDT
29,987.00
BIST 100
2,565.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'na katılıyor
logo
Dünya

BM: Akdeniz, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmenler için daha ölümcül hale geldi

Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan mülteci ve göçmenlerin sayısı 2015'e göre azalsa da yolculukların daha ölümcül hale geldiği uyarısında bulundu.

Bayram Altuğ   | 10.06.2022
BM: Akdeniz, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmenler için daha ölümcül hale geldi

Cenevre

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2015'te Avrupa'ya geçen mülteci ve göçmelerin sayısının 1 milyona ulaşarak zirve yaptığını anımsattı.

Mantoo, takip eden yıllarda ise Avrupa'ya geçişlerin düşüş eğilimi gösterdiğini 2018'de 141 bin 500, 2019'da 123 bin 700, 2020'de 95 bin 800 ve 2021'de ise 123 bin 300 kişinin Avrupa kıtasına ulaştığını aktardı.

"Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan mülteci ve göçmenlerin sayısı 2015 yılına göre daha az olsa da yolculuklar daha ölümcül hale geliyor." diyen Mantoo, geçişlerde azalma gözlemlemesine rağmen aksine ölüm oranlarında artış yaşandığına dikkati çekti.

Mantoo, 2018'de 2 bin 277, 2019'da 1510, 2020'de 1881 ve son olarak da geçen yıl 3 bin 231 düzensiz göçmenin Akdeniz'de yaşamını yitirdiğini veya kaybolduğunu belirtti.

Uluslararası topluma daha fazla eylem çağrısı

Düzensiz göçmenlerin geçişinde en fazla ölüm ve suistimallerin yaygın olarak Eritre, Somali, Cibuti, Etiyopya, Sudan ve Libya rotalarında görüldüğünü ifade eden Mantoo, "Yolculukları sırasında, mülteciler ve göçmenlerin, Sahra Çölü'nü geçmek için kaçakçılara güvenmekten başka fazla bir seçeneği yok. Bu da onları yüksek suistimal risklerine maruz bırakıyor. Libya ve Tunus'tan, çoğu kişiler denizi geçerek İtalya ve Malta'ya ulaşmaya çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Sözcü Mantoo, Akdeniz'de düzensiz göçmen ölümlerinin önlenmesi ve Avrupa yolculuğuna çıkan mülteci ve sığınmacıların korunması için uluslararası topluma daha fazla eylem çağrısında bulundu.

Afrika'nın kuzeyindeki başta Libya olmak üzere Tunus ve Fas gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye gibi bir güç, 'metaverse'nin inşa sürecinin parçası olmalı
Konya'da selden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor
Türkiye'de 55 kene türü belirlendi
Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi Katar'a ulaştı

Benzer haberler

BM: Akdeniz, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmenler için daha ölümcül hale geldi

BM: Akdeniz, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmenler için daha ölümcül hale geldi

BM: Ukrayna'dan savaş nedeniyle 5 milyona yakın kişi Avrupa'ya sığındı

Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı

BM Güvenlik Konseyi, İrini Operasyonu'nun süresini 1 yıl daha uzattı