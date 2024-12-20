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Dünya

BM Acil Yardım Koordinatörü Fletcher, dünyanın Suriye'ye yardım eli uzatması gerektiğini söyledi

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Suriye'nin Humus kentini ziyaret ederek, "Şu an, dünyanın yardım eli uzatması ve kurtulanlarla bağlantı kurması gereken bir an." ifadesini kullandı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
BM Acil Yardım Koordinatörü Fletcher, dünyanın Suriye'ye yardım eli uzatması gerektiğini söyledi Fotoğraf: Kasım Rammah/AA

Ankara

Fletcher, X sosyal medya hesabından, Suriye’nin Humus kentinde yıkılan binaların arasında çektiği videoyu paylaştı.

Savaşı yaklaşık 12 yıl önce Libya tarafından takip ettiğini belirten Fletcher, Humus'ta ve diğer şehirlerde sivillerin üzerlerine varil bombalarının yağdığını ve çok sayıda insanın acı çektiğini anlattı.

Fletcher, enkaz altında kalanlara yardım etmek için bomba seslerine doğru yürüyen insani yardım görevlilerinin olduğunu anımsatarak, "Dolayısıyla şu an dünyanın artık tepki vermesi, hayatta kalanlara yardım eli uzatması, onlarla bağlantı kurması gereken bir an. Şu anda dünyanın başka yerlerinde bombalar altında olanlara şunu söylemeliyiz: Eninde sonunda bombalar duracak, merhamet geri dönebilir. Biz de tuğla tuğla yeniden inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bunun "terk edilmişlik" hikayesi ancak aynı zamanda da umut hikayesi olduğunu belirten Fletcher, "Buna tanıklık etmek için burada olmamız önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Fletcher, videonun yanı sıra "Humus, Suriye. Çoğu yer bu düzeyde bir zulüm, acı ve vahşet karşısında çökerdi. Buna rağmen insanlar, bana enkazdan yeniden inşa edeceklerini tekrar tekrar söyledi. Kaybettiklerinin farkına varmak ve olacakları görmek için burada, onlarla birlikte olmalıyız." görüşünü paylaştı.

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