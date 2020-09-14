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Dünya

BM: AB ülkelerinin göçmenleri toplu sınır dışı etmesi yasal yükümlülüklerin ihlalidir

BM, AB ülkelerinin deniz ve kara sınırlarından göçmenleri geri itmesinin ve toplu sınır dışı etmesinin yasal yükümlülüklerin ihlali olduğunu bildirdi.

Bayram Altuğ   | 14.09.2020
BM: AB ülkelerinin göçmenleri toplu sınır dışı etmesi yasal yükümlülüklerin ihlalidir

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 45'inci oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet , 47 üyeli Konseyin açılışında yaptığı konuşmada, küresel sorunlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Bachelet, Yunanistan’ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangının binlerce sığınmacının hayatını ciddi şekilde etkilediğini anımsattı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri bu konuda ortak dayanışma içinde hareket etme ve sorumluluk almaya çağırdı.

Bachelet, isim vermeden Yunanistan'ın kara ve deniz sınırından düzensiz mültecileri Türkiye tarafına "geri itmesine" tepki göstererek, "AB ülkelerinin kara ve deniz sınırlarında göçmenleri geri itme ve toplu sınır dışı eylemlerinde bulunduğuna dair raporlar, yasal yükümlülüklerin ihlalidir ve göçmenlerin yaşamları ve hakları için ağır sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçmenlere yönelik yapılan bu tür muamelelerin bağımsız bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunan Bachelet, idari statülerine bakılmaksızın göçmenlerin yaşam ve insan haklarının korunmasını sağlamak için ülkelerin iş birliği yapma yükümlülüğü olduğunu anımsattı.

Lübnan'daki patlamaya ilişkin soruşturma çağrısı

Konuşmasında Lübnan'daki siyasi, sosyo-ekonomik ve mali krizlerin halkın yüzde 55'inden fazlasını yoksulluğa ittiğini aktaran Bachelet, bu oranın geçen yılın iki misli olduğuna dikkati çekti.

Bachelet, Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın insanların geçim kaynaklarının yanısıra ümitlerini de yıktığını vurguladı.

Patlamanın sorumlularının hesap vermesinin çok önemli olduğunun altını çizen Bachelet, bu kapsamda tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. 

Konseyin 45'inci oturumu, 6 Ekim'de sona erecek.

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