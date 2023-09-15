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Dünya

BM: 783 milyon kişi gıdaya erişimde sorun yaşıyor, 47 milyon insan açlığın eşiğinde

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) verilerine göre, dünyada yaklaşık 783 milyon insan gıdaya erişimde sorun yaşarken 50'den fazla ülkede yaklaşık 47 milyon kişi açlığın eşiğinde bulunuyor.

Ecem Şahinli Ögüç  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
BM: 783 milyon kişi gıdaya erişimde sorun yaşıyor, 47 milyon insan açlığın eşiğinde

Ankara

WFP İcra Direktörü Cindy McCain, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen oturumda, küresel gıda krizine ilişkin konuştu.

McCain, "Savaş, ekonomik kargaşa, giderek artan iklim değişikliği ve çevresel bozulma her yıl milyonlarca insanı yoksulluğa ve umutsuzluğa sürüklüyor." dedi.

Dünya nüfusunun yaklaşık 10'da 1'ine tekabül eden yaklaşık 783 milyon insanın gıdaya erişimde sorun yaşadığına dikkati çeken McCain, "WFP, 50'den fazla ülkede, yaklaşık 47 milyon kişinin açlıktan bir adım uzakta yaşadığını tahmin ediyor." bilgisini verdi.

McCain, "5 yaşının altında 45 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı tahmin ediliyor." ifadeleriyle açlığın pençesindeki çocuklara dikkati çekti.

Dünyanın pek çok yerinde görülen açlık artışının tek seferlik bir durum olmadığını ve koşullar değiştikçe düzelmeyeceğini belirten McCain, "Şu anda küresel insani ihtiyaçları arttıracak uzun vadeli ve eş zamanlı bir dizi krizle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

WFP gıda yardımı bütçesinde küçülmeye gidiyor

McCain, WFP’nin azalan kaynaklar nedeniyle milyonlarca insan için gıda yardımını kesme kararı almak zorunda kaldığını, daha fazla kesintinin de kapıda olduğunu bildirdi.

İnsani yardıma olan ihtiyacın sürdüğünü ancak bütçede küçülmeye gidildiğini belirten McCain, sektörler arası işbirliklerinin öne çıktığı yeni modeller tasarlamasının elzem olduğunun altını çizdi.

Bu kapsamda özel sektörün öne çıktığını vurgulayan McCain, “Ortak amacımız, açlık ve yoksullukla etkili bir şekilde mücadele etmemizi ve uzun vadede insani yardıma olan ihtiyacı azaltmamızı sağlayacak, iddialı ve çok sektörlü ortakları güçlendirmektir.” diye konuştu.

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