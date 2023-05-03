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Dünya

Blinken, Kremlin'in İHA saldırısı açıklamasına "büyük şüpheyle" yaklaştığını bildirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutuna İnsansız Hava Araçları ile saldırı girişiminde bulunduğu haberlerini teyit etmezken, "Kremlin'den gelen her şeye büyük bir şüpheyle yaklaşırım." dedi.

Kasım İleri  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Blinken, Kremlin'in İHA saldırısı açıklamasına "büyük şüpheyle" yaklaştığını bildirdi

Washington

Blinken, Washington Post’un bir etkinliğinde soruları yanıtladı.

Kremlin Basın Merkezinin, "Kiev rejimi, Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna İHA'larla hava saldırısı girişiminde bulundu." açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Blinken, “Herhangi bir şekilde doğrulayamadığımız için bu bilgileri herhangi bir şekilde onaylayamam." ifadelerini kullandı.

ABD’li bakan, gerçekleri öğrenmeden spekülasyon yapmak istemediğini dile getirerek, "İkinci olarak, Kremlin'den gelen her şeye büyük bir şüpheyle yaklaşırım. Bakalım, gerçekler nelerdir, göreceğiz.” dedi.

Ukrayna’nın Rusya topraklarına karşı saldırı düzenlemeye karar vermesi durumunda ABD’nin onları eleştirip eleştirmeyeceği sorusuna ise Blinken, “Bu kararlar Ukrayna tarafından verilecek kararlardır.” yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Kremlin Basın Merkezi, "Kiev rejimi, Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna İHA'larla hava saldırısı girişiminde bulundu." açıklamasını yapmıştı.

Kremlin'i hedef alan saldırı girişiminin 2 İHA ile gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Rus ordusu ve özel servislerin radar harp sistemleri kullanarak zamanında harekete geçmesiyle İHA'ların etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, Putin'in saldırı esnasında Kremlin Sarayı'nda bulunmadığını açıklamıştı.

Saldırı nedeniyle Putin'in kamuya açık rutin programında da değişiklik yapılmayacağına işaret eden Peskov, Rusya'nın 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kızıl Meydan'daki geçit töreninin gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Öte yandan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yaptığı yazılı açıklamada, Moskova'da bugünden itibaren İHA uçurmanın yasaklandığını açıklamıştı.​​​​​​​

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