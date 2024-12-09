Dolar
34.82
Euro
36.75
Altın
2,644.05
ETH/USDT
3,917.50
BTC/USDT
99,075.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Blinken, Esed rejiminin siyasi süreci reddederek kendi yıkımına yol açtığını belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Esed rejiminin 2011 yılından beri siyasi süreci reddetmesi ve İran ile Rusya'nın desteğine güvenmesinin bugün yıkımına yol açtığını ifade etti.

Şerife Çetin  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Blinken, Esed rejiminin siyasi süreci reddederek kendi yıkımına yol açtığını belirtti

New York

Blinken, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

14 yıllık ihtilafın ardından Suriye halkının artık ümitlenmek için sebepleri olduğunu belirten Blinken, ABD'nin kapsayıcı ve Suriyeliler tarafından yürütülen barışçıl geçiş sürecini desteklediğini bildirdi.

Blinken, "Esed rejiminin 2011 yılından bu yana güvenilir siyasi süreci reddetmesi ve Rusya ile İran'ın insanlık dışı desteğine güvenmesi yıkımına yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Geçiş sürecinde Suriye halkının, devlet kurumlarının muhafazası, temel hizmetlerin tesis edilmesi ve kırılgan toplumların korunmasını talep etme hakkı bulunduğunu belirten Blinken, ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla angaje olarak gelişmeleri yakından takip edeceğine dikkati çekti.

Blinken, Esed rejimi ve destekçilerinin, işledikleri suçlardan dolayı hesap vermesi için uluslararası çabaları destekleyeceklerini bildirdi.

Muhalif liderlerin son günlerde yaptıkları açıklamaları not ettiklerini belirten Blinken, "Daha fazla sorumluluk aldıkça, bu kişilerin sadece sözleri değil eylemlerine de bakacağız." ifadesini kullandı.

Blinken, tüm taraflara, insan hakları ve sivilleri koruma ile uluslararası insancıl hukuka saygı duyma çağrısını yineledi.

- ⁠Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCDD 49, TEMSAN 5 personel alacak
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkokapan-1" operasyonlarında 34 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

İsrail güçleri, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi

İsrail güçleri, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi

Blinken, Esed rejiminin siyasi süreci reddederek kendi yıkımına yol açtığını belirtti

Arap ülkeleri, Suriye halkına destek mesajı verdi, diyalog çağrısı yaptı

İsrail, Suriye genelinde 100 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye genelinde 100 hedefe hava saldırısı düzenledi
ABD: Suriye'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yle tam angajman içindeydik

ABD: Suriye'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yle tam angajman içindeydik

ABD, Suriye'de DEAŞ'a ait kampları hedef aldı

ABD, Suriye'de DEAŞ'a ait kampları hedef aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet