Dolar
13.54
Euro
15.32
Altın
1,809.02
ETH/USDT
2,673.40
BTC/USDT
37,542.00
BIST 100
2,002.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
New York’ta öldürülen polislerden Wilbert Mora için Aziz Patrik Katedrali’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Biden'ın, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası

Dildar Baykan Atalay   | 02.02.2022
Biden'ın, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 bin civarında asker gönderilmesini resmi olarak onayladığı iddia edildi.

Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Biden'ın Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilme ihtimaline karşı yeni bir adım attığını kaydetti.

Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine ABD askerlerinin gönderilmesini resmi olarak onayladığını belirten kaynaklar, kararın ilerleyen saatlerde ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) resmi olarak duyurulacağını ifade etti.

İki bin civarında Amerikan askerinin Polonya'ya, bin civarında askerin ise Romanya dahil Güney Doğu Avrupa'daki ülkelere gönderileceği bildirildi.

Biden, 28 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderileceğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 891 bine yaklaştı
Kovid-19 araştırması bazı hastalarda şikayetlerin aylarca geçmediğini ortaya koydu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Mobil ekipler Kovid-19 aşılamasını kar kış demeden sürdürüyor
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu geçti

Benzer haberler

Biden'ın, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası

Biden'ın, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderilmesini onayladığı iddiası

El Pais: ABD ve NATO, aralık ortasında Rusya'ya silahsızlanma anlaşmaları önerdi

Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı

Demokrat Senatör, Biden'ın sosyal harcama paketinin "öldüğünü" söyledi

Demokrat Senatör, Biden'ın sosyal harcama paketinin "öldüğünü" söyledi

AB, ABD, NATO ve AGİT arasında Rusya diplomasisi sürüyor

AB, ABD, NATO ve AGİT arasında Rusya diplomasisi sürüyor
NATO'dan Rusya sınırına 60 kilometrede bir haftalık askeri eğitim

NATO'dan Rusya sınırına 60 kilometrede bir haftalık askeri eğitim