Dolar
18.56
Euro
18.01
Altın
1,669.59
ETH/USDT
1,285.40
BTC/USDT
19,091.00
BIST 100
3,517.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden'dan BM Genel Kurulunun Rusya'nın kınanması kararını kabul etmesine destek

ABD Başkanı Joe Biden, "BM Genel Kurulu ile birlikte, bir komşu ülkenin topraklarını ilhaka ya da hırsızlığa yönelik yasa dışı girişimleri hoş karşılamayacağız." sözleriyle destek verdi.

Dildar Baykan Atalay   | 13.10.2022
Biden'dan BM Genel Kurulunun Rusya'nın kınanması kararını kabul etmesine destek

Washington

BM Genel Kurulunun kararının ardından yazılı açıklama yayımlayan Biden, "Bugün, dünyanın çok büyük bir çoğunluğu, dünyanın her bölgesinden, farklı ideolojileri ve hükümetleri temsil eden büyüklü küçüklü devletler, BM Sözleşmesi'ni savunmak ve Rusya'yı Ukrayna topraklarını zorla ilhak etmesinden dolayı kınamak için bir araya geldi." ifadesini kullandı.

141'den fazla ülkenin Ukrayna halkının yanında olduğunu belirten Biden, sadece Belarus, Kuzey Kore, Nikaragua ve Suriye'nin Rusya'nın yanında yer aldığına işaret etti.

Biden, Rusya'nın BM Sözleşmesi'nin temel taşlarına saldırıp, uluslararası barış ve güvenliğin temellerini parçaladığına işaret ederek "Bu savaşın tarafları belli ve dünya çok net bir mesaj verdi: Rusya, egemen bir devleti haritadan silemez. Rusya, sınırları zor kullanarak değiştiremez, Rusya tek başına başka bir ülkeyi ele geçiremez." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini belirten Biden, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana geçen 8 ayda dünyanın hiç olmadığı kadar birlik olduğunu vurguladı.

Biden açıklamasında, "BM Genel Kurulu ile birlikte, bir komşu ülkenin topraklarını ilhaka ya da hırsızlığa yönelik yasa dışı girişimleri hoş karşılamayacağız." mesajını verdi.

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı kabul etti

BM Genel Kurulu, dün Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı, 143 ülkenin oyuyla kabul etmişti.

193 üyeli Genel Kurulda yapılan oylama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etmek için düzenlediği "yasa dışı" referandumları görüşmek üzere 10 Ekim'de acil oturum düzenlemesinin ardından gelmişti.

Bütün devletlere ve uluslararası kuruluşlara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgede herhangi bir girişimini tanımama çağrısında bulunan BM Genel Kurulu kararı, Moskova'dan "tüm askeri güçlerini Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içerisindeki topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak çekmesini" talep ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi
Türkiye'den 'UNESCO ülkelerine Küresel Sıfır Atık Beyanı'na destek' çağrısı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Benzer haberler

Biden'dan BM Genel Kurulunun Rusya'nın kınanması kararını kabul etmesine destek

Biden'dan BM Genel Kurulunun Rusya'nın kınanması kararını kabul etmesine destek

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı kabul etti

Belarus, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlenmeye karşı önlem alacak

ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz

ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Gazprom Başkanı Miller ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Gazprom Başkanı Miller ile görüştü
Bakan Dönmez: (Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yönelik Rusya'nın teklifi) Teknik olarak mümkün

Bakan Dönmez: (Türkiye'nin enerji merkezi olmasına yönelik Rusya'nın teklifi) Teknik olarak mümkün
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet