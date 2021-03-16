Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,555.47
Altın
1,734.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden yönetimi, göçmen gençlerin barınması için Dallas'taki kongre merkezini kullanacak

ABD yönetiminin, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmen gençlerin işlemleri yapılana kadar barınabilmeleri için Dallas'taki kongre merkezini kullanacağı bildirildi.

Hakan Çopur   | 16.03.2021
Biden yönetimi, göçmen gençlerin barınması için Dallas'taki kongre merkezini kullanacak

Washington

AP haber ajansının Dallas Kent Konseyine dayandırdığı haberine göre, federal yönetim, yaşları 15 ile 17 arasında değişen 3 bin kadar göçmen gencin işlemleriyle ilgili yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Habere göre, ABD'nin güney sınırından ülkeye yasa dışı yollarla girmiş olan söz konusu göçmenlerin işlemlerinin yapıldığı süreçte fiziksel koşullarının iyileştirilmesi baskısına maruz kalan Joe Biden yönetimi, Dallas'taki Kay Bailey Hutchison Kongre Merkezi'ni kullanacak.

Kongre merkezi bu haftadan itibaren bu amaçla kullanılmaya başlanacak. Federal yönetim en az 3 ay süreyle bu binayı kullanacak.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığının, ülkenin özellikle güney eyaletlerinde, göçmen çocukların ve gençlerin işlemleri yapılana kadar barınabilmeleri için yeni binaları hazırladığı bilgisi de Amerikan medyasına yansıdı.

20 Ocak'ta Biden'ın göreve gelmesinin ardından Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye yönelik göçmen sayısında ciddi artışlar yaşandığı bildirilmişti.

Önceki Başkan Donald Trump'a "göçmen çocukların bakımlarını ihmal ettiği" yönünde suçlamalar yönelten Biden ve ekibi, göçmen çocuklarla ilgili sorunları çözemediği gerekçesiyle medyada eleştirilere maruz kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek
Avro Grubu mali desteği sürdürecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden: Önümüzdeki 10 günde 100 milyon kişi aşılanmış olacak

Benzer haberler

Biden yönetimi, göçmen gençlerin barınması için Dallas'taki kongre merkezini kullanacak

Biden yönetimi, göçmen gençlerin barınması için Dallas'taki kongre merkezini kullanacak

ABD'de günlük uçak yolcu sayısı Kovid-19 salgınında en üst seviyeyi gördü

Senatodan onay alan Deb Haaland, ülke tarihinde kabineye giren ilk 'Amerikan yerlisi' oldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, İran ile savaşmak istemediklerini söyledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, İran ile savaşmak istemediklerini söyledi
ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması
ABD'den Rusya'ya, Suriye'de siyasi süreci 'oyalayan' rejime baskı çağrısı

ABD'den Rusya'ya, Suriye'de siyasi süreci 'oyalayan' rejime baskı çağrısı