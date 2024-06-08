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Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısı yapmak için protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya

Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü esir operasyonuna destek mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Biden, İsrail'in, Gazze Şeridi’nde 4 İsrailli esiri kurtardığı ancak 210 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin; İsrailli esirlerin kurtarılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Şeyma Uzundere, Esra Taşkın  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü esir operasyonuna destek mesajı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurduğu ancak 210 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılara ilişkin; İsrailli esirlerin kurtarılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Biden ve Macron, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İki lider, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki farklı noktalara düzenlediği ve 210 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda 4 İsrailli esiri kurtarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macron ve Biden, 4 İsrailli esirin kurtarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Gazze'deki duruma ilişkin konuşan Macron, "9 ay çatışmanın ardından, Refah'taki durum ve aynı şekilde insani kayıp sayısı kabul edilemez." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımların geçişi için "tüm noktaları açmamasını" eleştiren Macron, daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için acil ateşkes çağrısı yaptı.

Gazze'deki esirlerin derhal serbest bırakılmasını isteyen Macron, "İsrail ordusu tarafından 4 İsrailli rehinenin kurtarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Macron ayrıca savaşın bölgeye yayılmasını engellemek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) tüm rolünü üstlenebilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Macron, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarla, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik adımlar attığı ve nükleer programıyla bölgede gerilimi artırdığı değerlendirmesini yaparak, Fransa ve ABD'nin bu durumun önüne geçmek için gerekli baskıyı uygulamaya hazır olduğunu kaydetti.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında ABD ile ortak bakış açıları olduğunu, uluslararası hukuka saygı duyulmasını ve halkların kendi kaderini tayin edebilmesini istediklerini belirtti.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik çabalarından ötürü Biden'a teşekkür eden Macron, "Bu savaşta Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı söz konusu." dedi.

Biden ise Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Fransız-Amerikan tarihi tecrübesine şahitlik ettiği anları "etkileyici" olarak niteledi.

Biden, "sıcak karşılamalarından" dolayı Macron'a ve Fransız halkına teşekkür etti.

4 İsrailli esirin kurtarılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Biden, tüm esirlerin salıverilmesi için ve ateşkes sağlanana kadar çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ukrayna Savaşı'na ilişkin olarak Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını ve bütün Avrupa için bir tehdit oluşturduğu değerlendirmesinde bulunarak, Rusya'ya karşı "Ukrayna'nın, müttefiklerin ve Fransa'nın yanındayız." dedi.

Biden, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi mesajı verdi.

İkili, basın açıklamasının ardından Fransız-Amerikan İş Konseyi'ne katılmak üzere Amerikan Ticaret Odası'na geçti.

Biden'ın Fransa’ya 5-9 Haziran tarihlerini kapsayan ziyareti, yurt dışına yaptığı en uzun ziyaret olma niteliği taşıyor.

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Fransa'da dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen Biden için bugün Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Anıtı'nın önünde askeri karşılama töreni yapılmıştı.

Törene Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Elysee Genel Sekreteri Alexis Kohler’in yanı sıra eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de katılmıştı.

4 İsrailli esirin kurtarılması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 210 kişinin öldüğünü, en az 400 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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