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Dünya

Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine saldırıyı kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye evinde yapılan saldırıyı kınadı.

Dildar Baykan Atalay   | 28.10.2022
Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine saldırıyı kınadı

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın dualarının Paul Pelosi ve tüm Pelosi ailesiyle olduğunu belirtti.

Biden'ın Pelosi'yi arayarak, kendisine desteğini bildirdiğini aktaran Jean-Pierre, "Başkan Biden, tüm şiddet olaylarını kınamaktadır ve ailenin mahremiyet talebine saygı duyulmasını istemektedir." ifadesini kullandı.

Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde saldırıya uğramıştı.

Paul Pelosi hastaneye kaldırılırken, saldırgan da gözaltına alınmıştı. Olayın sebebine ilişkin soruşturma ise sürüyor.

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