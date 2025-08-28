Dolar
41.05
Euro
47.93
Altın
3,394.30
ETH/USDT
4,571.30
BTC/USDT
113,062.00
BIST 100
11,429.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Yeni Hayvancılık Projesi”ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Ukrayna'daki nükleer tesisler ve ajansın İran'daki izleme faaliyetleri dahil olmak üzere nükleer güvenlik konularını görüştüğü bildirildi.

Şilan Turp  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile görüştü

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun başkent Washington'da UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, 8-12 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği ve ajansın İran'da yürüttüğü doğrulama ve izleme faaliyetleri dahil çeşitli küresel nükleer güvenlik konularının ele alındığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Bakan Rubio, Başkan Grossi'ye, ABD'nin nükleer teknolojinin barışçıl kullanımını teşvik etmek ve nükleer silahların yayılmasını önlemek için UAEA'yı destekleme konusundaki kararlılığını yineledi." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlattı
İstanbul'daki operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

ABD, Gazze'de kıtlık ilan eden BM destekli raporun "güvenilir" olmadığını savundu

ABD, Gazze'de kıtlık ilan eden BM destekli raporun "güvenilir" olmadığını savundu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile görüştü

UAEA, "tehdit" nedeniyle Grossi'ye özel polis koruması verildiğini bildirdi

Trump, "şiddet içeren protestoları" desteklediği gerekçesiyle George Soros'a yüklendi

Trump, "şiddet içeren protestoları" desteklediği gerekçesiyle George Soros'a yüklendi
İran, Mecliste çıkarılan yasaya rağmen UAEA denetimlerine yeniden izin verdi

İran, Mecliste çıkarılan yasaya rağmen UAEA denetimlerine yeniden izin verdi
SpaceX'in Starship roketi, 10’uncu test uçuşunu başarıyla tamamladı

SpaceX'in Starship roketi, 10’uncu test uçuşunu başarıyla tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet