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Dünya

Biden: Rusya'nın zararlı eylemleri, ulusal güvenliğe, dış politikaya ve ABD ekonomisine tehdit

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın seçimlere müdahalesi, Kırım konusundaki adımları, siber saldırılar gibi eylemlerinin ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik sıra dışı tehdit arz ettiğini açıkladı.

Dildar Baykan   | 15.04.2021
Biden: Rusya'nın zararlı eylemleri, ulusal güvenliğe, dış politikaya ve ABD ekonomisine tehdit

Washington

Biden, yayımladığı bir dizi kararname ile Rusya'ya Kırım, seçimlere müdahale ve ABD resmi kurumlarına yönelik siber saldırılar nedeniyle yaptırımlar açıkladı.

Yaptırımlar hakkında Kongreye gönderdiği mektupta, Biden, "Rusya hükümetinin, belirli zararlı dış eylemleri nedeniyle ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik sıra dışı tehditler nedeniyle ulusal acil durum ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

Biden, Rusya'nın zararlı faaliyetlerini, "ABD, ortakları ve müttefiklerinde özgür ve adil demokratik seçimlerin yapılması çabalarını baltalamak, ABD'ye ve müttefiklerine yönelik kötü niyetli siber aktiviteler, yabancı ülkeleri etkilemek için ülkelerarası yolsuzluk, muhalif ya da gazetecileri hedef almak için toprakları dışında eylemlerde bulunma, ABD'nin ulusal güvenliği için ülke ve bölgelerde güvenliği bozmak, uluslararası hukuku ihlal etmek" olarak sıraladı.

ABD Başkanı Biden, "Rusya'nın bu eylemleri, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik sıra dışı tehdit arz etmektedir." görüşünü paylaştı.


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