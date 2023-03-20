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Dünya

Biden, Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmalarının azaltılmasına yönelik toplantıyı görüştü

ABD Başkanı Biden'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda yaptığı görüşmede, İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün ve ABD yetkilileri arasında yapılan toplantıyı memnuniyetle karşıladığını bildirdiği aktarıldı.

Kasım İleri  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Biden, Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmalarının azaltılmasına yönelik toplantıyı görüştü

Washington

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda yaptığı görüşmede, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaları azaltmak üzere Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün ve ABD yetkilileri arasında yapılan toplantıyı memnuniyetle karşıladığını bildirdiği aktarıldı.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “Başkan, tarafların acil işbirliği yaparak güvenlik koordinasyonunu artırmaları, tüm terör eylemlerini kınamaları ve iki devletli çözümün sürdürülebilirliğini sağlamaları gerektiğini vurguladı.” İfadelerine yer verildi.

Açıklamada, Biden’ın, Netanyahu’ya demokratik değerlerin ABD-İsrail ilişkilerinin önemli bir unsurunu oluşturduğunu ve demokratik toplumların gerçek denge ve denetimlerle güçlendirildiğini, temel değişikliklerin geniş tabanlı halk desteğiyle yapılması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Biden’ın İsrail’de bu temel prensiplerle uyumlu olarak önerilen yargı reformları konusunda uzlaşı sağlama çabalarını desteklediğini de ifade ettiği belirtilen açıklamada, “Biden, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını ve İran’dan gelen tüm tehditlere karşı ulusal güvenlik ekipleri arasındaki işbirliğini yineledi. İki lider önümüzdeki haftalarda düzenli olarak temas halinde olmayı da kararlaştırdı.” denildi.

Mısır, Filistin, İsrail, Ürdün ve ABD'den üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileri Şarm eş-Şeyh'te bir araya gelmişti.

İsrail-Filistin geriliminin azaltılması için düzenlenen güvenlik zirvesinde, Filistin topraklarında sükunetin sağlanmasının gerekliliği vurgulanmıştı. ​​​​​​​

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