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Dünya

Biden, Kovid-19 ile mücadele için ABD Kongresinden 100 bin sağlık çalışanının daha işe alımını isteyecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Kovid-19 ile mücadeleyi hızlandırmak için Kongre'den 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceği bildirildi.

Betül Yürük   | 16.01.2021
Biden, Kovid-19 ile mücadele için ABD Kongresinden 100 bin sağlık çalışanının daha işe alımını isteyecek

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve aşılamanın daha hızlı yapılabilmesi için Kongre'den 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceğini söyledi.

Kovid-19 aşı planlarını açıklayan Biden, salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının sayısını artırmak istediğini belirtti.

ABD'de aşılama sürecinin şimdiye kadar "tam bir başarısızlık" olduğunu ifade eden Biden, aşılamanın daha hızlı yapılabilmesi ve daha fazla Amerikalının aşıya erişimi için ABD Kongresinden 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceğini kaydetti.

Aşının ücretsiz olacağını kaydeden Biden, göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon Amerikalının aşılanması taahhüdü verdi.

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