Dolar
34.25
Euro
37.07
Altın
2,719.56
ETH/USDT
2,676.50
BTC/USDT
67,539.00
BIST 100
8,654.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden, İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren gizli belgelerin sızdırılmasından "derin endişe" duyuyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin Telegram hesabına sızdırıldığı iddialarıyla ilgili "derin endişe" içinde olduğunu söyledi.

Islam Doğru  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Biden, İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren gizli belgelerin sızdırılmasından "derin endişe" duyuyor

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili sorular üzerine Kirby, bu belgelerin kamuya açık hesaplara nasıl ulaştığını şu an bilemediklerini belirterek, "Başkan, kamuya açık olmaması gereken gizli bilgi konusunda derin endişe duyuyor ve bu kabul edilemez bir şey. Derinden endişeliyiz." dedi.

Kirby, Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından söz konusu olayın sızıntı mı yoksa siber saldırı şeklinde mi gerçekleştiğinin tespiti için soruşturma yürütüldüğünü kaydederek, "Başkan, bu olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için soruşturma sürecini aktif olarak yakından izliyor." diye konuştu.

​​​​​​​Middle East Spectator tarafından 18 Ekim’de Telegram'da paylaşılan ve ABD istihbaratına ait olduğu belirtilen 15-16 Ekim tarihli belgeler yankı uyandırmıştı.

İran'la bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda "ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail'in İran'a kapsamlı saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli, Ulusal Jeo-uzamsal İstihbarat Ajansına ait son derece hassas ve çok gizli ABD istihbarat belgesini bizimle paylaştı." ifadesi yer almıştı.

Belgelerde İsrail Hava Kuvvetlerinin üslerinde son zamanlarda gerçekleştirilen ve İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtilmişti.

Söz konusu belgelerde ayrıca, İsrail ordusunun İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına işaret edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Indus Shield-2024 Tatbikatı'na 5 F-16 ve 64 personelle katılım sağlıyor
Ordu'da sağanak etkili oldu
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
15 Temmuz şehidinin ailesi ilk kez oğullarının mezarı başında gözyaşı dökmedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın Valiliğini ziyaret etti

Benzer haberler

Biden, İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren gizli belgelerin sızdırılmasından "derin endişe" duyuyor

Biden, İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren gizli belgelerin sızdırılmasından "derin endişe" duyuyor

İsrail medyasına göre, Gazze ve Lübnan'a yönelik savaşın günlük maliyeti 133 milyon dolar

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki yüzlerce Filistinliyi "silah tehdidiyle" göçe zorladı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor
İran: Türkiye ile ilişkiler ayrıcalıklı, iki ülke Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmaya çalışıyor

İran: Türkiye ile ilişkiler ayrıcalıklı, iki ülke Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmaya çalışıyor
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet