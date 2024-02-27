Dolar
31.15
Euro
33.79
Altın
2,030.30
ETH/USDT
3,259.70
BTC/USDT
56,887.00
BIST 100
9,179.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Biden ile Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson arasında Ukrayna anlaşmazlığı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya destek paketinin Temsilciler Meclisi'nden bir an önce geçmesi çağrısında bulunurken, Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson ise güney sınırındaki sorunlar beklerken paketin hemen geçmeyebileceği mesajını verdi.

Hakan Çopur  | 27.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Biden ile Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson arasında Ukrayna anlaşmazlığı

Washington

ABD Başkanı Biden, Demokrat ve Cumhuriyetçi Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı ve ülke gündemindeki iki ana başlık konusunda taraflara uzlaşı mesajı verdi.

Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson'a ve Meclisteki diğer Cumhuriyetçilere "Acilen Ukrayna'ya destek paketini geçirin" çağrısında bulunurken, Johnson ise ABD-Meksika sınırındaki güvenlik sorunlarına dikkati çekti.

Ukrayna'ya desteğin bir an önce geçmesi, aksi halde bu ülkeye gönderecek yardım kalmayacağını dile getiren Biden, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde bu paketi bekletmelerinin yanlış olduğunu savundu.

Görüşmede, güney sınırındaki durumun daha acil olduğunu savunan Johnson ise Ukrayna paketinin hemen geçmeyebileceği ve sınır güvenliği konularının daha acil olduğu mesajını verdi.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Johnson, Biden ile görüşmelerinde güney sınırındaki acil durumu öne çıkardıklarını ve konuyla ilgili önceliklerini Biden'a ilettiklerini vurguladı.

Ukrayna ve İsrail'e desteği de içeren 95 milyar dolarlık tasarı Senato'da kabul edilerek Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti, Meclis Başkanı Johnson söz konusu tasarıyı güney sınırına ilişkin güvenlik adımları atılmadan geçirmeyecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kültür varlıklarımızı ön plana çıkaran yeni film hazırlıyoruz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Kırım Tatarlarıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi
Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı hedeflerinin yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: İsrail'in eylemleri, Filistinli sivillerin toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü

Benzer haberler

Biden ile Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson arasında Ukrayna anlaşmazlığı

Biden ile Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Johnson arasında Ukrayna anlaşmazlığı

Netanyahu'dan, Biden'ın "masumların öldürülmesi İsrail'e desteği azaltabilir" açıklamasına yanıt

ABD'de, şubat ayında beklentilerin çok üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor

Müslüman Amerikalılar, İsrail'e destek veren Biden'ın Michigan'daki ön seçimde kaybetmesini istiyor

Müslüman Amerikalılar, İsrail'e destek veren Biden'ın Michigan'daki ön seçimde kaybetmesini istiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü
Fransız siyasilerden "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" diyen Macron'a tepki

Fransız siyasilerden "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" diyen Macron'a tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet