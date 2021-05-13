Euro
10.27
Dolar
8.51
BIST 100
1,441.33
Altın
1,822.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, Doğu Kudüs'te tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları sürdürdüklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Kudüs'te ve bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.

Dildar Baykan   | 13.05.2021
Biden, Doğu Kudüs'te tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları sürdürdüklerini açıkladı

Washington

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şiddeti durdurmak için yeterince çalıştığına inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Dün Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Biden, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Topluluğunun da sadece İsrailli değil, bölgedeki birçok ülkedeki mevkidaşları ile görüştüğünü kaydetti.

Bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarının sürdüğünü belirten Biden, "Bugüne kadar aşırı bir tepki almadık. Buradaki asıl mesele özellikle sivil nüfusun yaşadığı bölgelere atılan roketlerin sayısının azalması. Bu konuda birçok görüşme daha yapmamızı bekliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 370 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 700 bine yaklaştı
Sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Benzer haberler

İsrail'in Lid kentinde Yahudiler, Filistinlilerin evlerine taşla saldırdı

İsrail'in Lid kentinde Yahudiler, Filistinlilerin evlerine taşla saldırdı

İsrail'in Gazze saldırısında AA kameramanı Muhammed el-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna yaralandı

Biden, Doğu Kudüs'te tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları sürdürdüklerini açıkladı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, İsrail'in Filistinli gazetecilere orantısız güç kullanmasını kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, İsrail'in Filistinli gazetecilere orantısız güç kullanmasını kınadı
Pakistan Başbakanı Han'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek telefonu

Pakistan Başbakanı Han'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a destek telefonu
El-Kassam, İsrail'in Ben Gurion'a alternatif kullandığı Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi

El-Kassam, İsrail'in Ben Gurion'a alternatif kullandığı Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi