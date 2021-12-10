Dolar
13.89
Euro
15.72
Altın
1,782.92
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, denizaşırı ülkelerdeki karbon yoğunluklu projelere yardımları askıya aldı

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla denizaşırı ülkelerdeki kömür santralleri ve diğer karbon yoğunluklu projelere sağlanan federal desteğin askıya alınması emrini verdi.

Dildar Baykan Atalay   | 10.12.2021
Biden, denizaşırı ülkelerdeki karbon yoğunluklu projelere yardımları askıya aldı

Washington DC

Biden yönetiminin, geçen hafta yurt dışındaki ABD büyükelçiliklerine gönderdiği e-postaları Bloomberg ele geçirdi.

Bloomberg'in söz konusu e-postalara dayandırdığı habere göre, Biden, iklim değişikliğiyle mücadele ve dünya çapında yenilenebilir enerji kullanımını artırma amacıyla denizaşırı ülkelerdeki kömür santralleri ve diğer karbon yoğunluklu projelere sağlanan federal desteğin askıya alınması emrini ilgili kurumlara verdi.

Söz konusu karar, ABD yönetiminin diğer ülkelere yaptığı milyarlarca dolarlık yaptırımların yanı sıra diplomatik ve teknik desteğin de kesilmesi anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri ilk kez 20 binin üzerine çıktı
Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 795 bine yaklaştı
DSÖ: Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında

Benzer haberler

ABD'den Yunanistan'a 9,4 milyar dolarlık askeri satışa onay

ABD'den Yunanistan'a 9,4 milyar dolarlık askeri satışa onay

Biden, denizaşırı ülkelerdeki karbon yoğunluklu projelere yardımları askıya aldı

Ukrayna: Rusya, ABD'ye Ukrayna gerginliğini tırmandırmayacağını temin etti

UNICEF direktörlüğüne 75 yıldır ABD'li diplomatlar atanıyor

UNICEF direktörlüğüne 75 yıldır ABD'li diplomatlar atanıyor
ABD'deki Başpiskoposluk, cinsel istismar davası açan kadına 725 bin dolar ödedi

ABD'deki Başpiskoposluk, cinsel istismar davası açan kadına 725 bin dolar ödedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı ile ilişkiler kritik noktaya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı ile ilişkiler kritik noktaya geldi