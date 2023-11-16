Dolar
28.69
Euro
31.11
Altın
1,966.90
ETH/USDT
2,052.80
BTC/USDT
37,438.00
BIST 100
7,722.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor
logo
Dünya

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi'yi "hala diktatör olarak gördüğünü" söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, yüz yüze görüşmelerinin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i "hala diktatör olarak gördüğünü" belirtti.

Dilara Karataş  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Biden, Çin Devlet Başkanı Şi'yi "hala diktatör olarak gördüğünü" söyledi

Ankara

CNN'in haberine göre, Biden, Şi ile San Francisco'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şi'yi "hala diktatör olarak gördüğünü" ifade eden Biden, "Bakın o, tamamen bizimkinden farklı bir yönetime dayanan, komünist ülkeyi yöneten adam olması anlamında diktatör." şeklinde konuştu.

Biden, yine de Şi ile görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

ABD ve Çin dün, 2022'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri diyaloğun yeniden kurulması konusunda anlaşmıştı.

Biden, daha önce de Şi'ye "diktatör" iması yapmıştı

California'da düzenlenen kampanya resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin, şubatta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürmüştü.

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuşmuştu.

Çin ise Biden'ın Şi'ye yönelik "diktatör" imasını "saçma ve sorumsuzca" olarak değerlendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Biden'ın sözleriyle ilgili, "yorumların gerçeklere tamamen aykırı olduğunu ve diplomatik protokolü ciddi şekilde ihlal etmenin yanı sıra Çin'in siyasi itibarını ciddi şekilde bozduğunu" söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu ay 582 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı
İstanbul'da "Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü Sempozyumu" düzenlenecek
Kocaeli'de trafik kazasında 13 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik kariyer memuru adaylarına başarılar diledi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi'yi "hala diktatör olarak gördüğünü" söyledi

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi'yi "hala diktatör olarak gördüğünü" söyledi

Biden, Filistin'de iki devletli çözümün "nihai cevap" olduğunu söyledi

ABD ile Çin "narkotik, askeri ilişkiler ve yapay zeka" konularında işbirliği yapacak

ABD'nin San Francisco kentinde Biden-Şi görüşmesi başladı

ABD'nin San Francisco kentinde Biden-Şi görüşmesi başladı

CNN: Blinken, Gazze konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık olduğunu itiraf etti

CNN: Blinken, Gazze konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık olduğunu itiraf etti
ABD'de Filistinlilere yönelik "soykırımı" önleyemediği için Biden ve yönetimine dava açıldı

ABD'de Filistinlilere yönelik "soykırımı" önleyemediği için Biden ve yönetimine dava açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet