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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde bir araya geldi.-
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Dünya

Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Islam Doğru   | 21.09.2022
Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

New York

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ikili görüşmede, ABD ile BM arasındaki güçlü ortaklığın yeniden teyit edildiği belirtildi.

Görüşmede, BM Şartı'nın temel ilkelerine açık bir tehdit olan Rusya'nın Ukrayna'daki sebepsiz savaşı da dahil olmak üzere BM'nin karşı karşıya olduğu acil sorunların ve bunların daha geniş uluslararası toplum üzerindeki etkisinin ele alındığı ifade edildi.

Biden’ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin kurulmasındaki liderliğinden dolayı Guterres’e teşekkür ettiği aktarılan görüşmede, küresel iklim ve gıda güvenliği krizlerini ele almak için küresel eyleme duyulan ihtiyacın devam ettiğinin de yinelendiği bildirildi.

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