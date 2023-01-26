Dolar
18.80
Euro
20.44
Altın
1,925.65
ETH/USDT
1,593.30
BTC/USDT
22,996.00
BIST 100
5,231.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, ABD'deki ülkelerine dönemeyen Hong Kongluların vize süresini 2 yıl uzattı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkelerine dönemeyen ABD'deki Hong Kongluların sınır dışı edilmesini engelleyen programın süresini 2 yıl uzattı.

Tuğçenur Akgün   | 26.01.2023
Biden, ABD'deki ülkelerine dönemeyen Hong Kongluların vize süresini 2 yıl uzattı

New York

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Hong Kong'da temel insan hak ve hürriyetlerini desteklediğini belirten Biden, Çin'in Hong Kong'da bu hakları ihlal etmeye devam ettiğini ve bu nedenle ABD'de bulunan Hong Kongluların vize sürelerini 5 Şubat 2025'e kadar uzattığını söyledi.

Biden, söz konusu uygulamanın, kararın alınmasından sonra Çin veya Hong Kong'a gönüllü dönen, ABD'de sürekli ikamet etmeyen, göçmenlik yasası kapsamında "sınır dışı edilebilir" kategorisinde yer alan ve ilgili Amerikan makamlarının sınır dışı edilmesini kararlaştırabileceği kişiler dışındaki Hong Kongluları kapsayacağını duyurdu.

Başkan Biden ayrıca İç Güvenlik Bakanı'na, ülkedeki Hong Kongluların çalışabilmesi ve öğrencilerin de okuyabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdiğini aktardı.

Ülkelerine dönemeyen ABD'deki Hong Konglulara özel 2021'de yürürlüğe konan ilgili uygulamanın 5 Şubat 2023'te sona ermesi bekleniyordu. Hong Kong'da son dönemde siyasi baskının arttığını öne süren Demokratlar, Başkan Biden'a bu sürenin uzatılması yönünde baskı yapıyordu.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük haksızlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Grosu'yu kabul etti
Yurt genelinde sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Benzer haberler

Çin ile ABD arasında Hong Kong mahkemelerinde yabancı avukat tartışması

Çin ile ABD arasında Hong Kong mahkemelerinde yabancı avukat tartışması

Biden, ABD'deki ülkelerine dönemeyen Hong Kongluların vize süresini 2 yıl uzattı

G7 ülkeleri temsilcileri Ukrayna'nın ekonomik durumunu görüştü

ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnanlı iş adamı ile şirketinin hesapları donduruldu

ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnanlı iş adamı ile şirketinin hesapları donduruldu
ABD'de yasa dışı sınır geçişleri geçen aya göre yüzde 97 azaldı

ABD'de yasa dışı sınır geçişleri geçen aya göre yüzde 97 azaldı
ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü

ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet